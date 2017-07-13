الرئيس بوتفليقة يجري حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين وهذا وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وبهذا تم تعيين كل من السيدات والسادة:

1- بكوش حمو، واليا لولاية أدرار.

2- بن منصور عبد الله، واليا لولاية الشلف.

3- صيودة عبد الخالق، واليا لولاية باتنة

4- العياضي مصطفى، واليا لولاية البليدة

5- ليماني مصطفى، واليا لولاية البويرة

6- دومي جيلالي، واليا لولاية تمنراست

7- مولاتي عطا الله، واليا لولاية تبسة

8- بن يعيش علي، واليا لولاية تلمسان

9- قنفاف حمانة، واليا لولاية الجلفة

10- فار بشير، واليا لولاية جيجل

11- لوح سيف الإسلام، واليا لولاية سعيدة

12- درفوف حجري، واليا لولاية سكيكدة

13- سلماني محمد، واليا لولاية عنابة

14-سيعدون عبد السميع، واليا لولاية قسنطينة

15- بوشمة محمد، واليا لولاية المدية

16- لبقى محمد، واليا لولاية معسكر

17- شريفي مولود، واليا لولاية وهران

18- خنفار محمد جمال، واليا لولاية البيض

19- بولحية عيسى، واليا ولولاية إليزي

20- العفاني صالح، واليا لولاية برج بوعريريج

21- بلكاتب محمد، واليا لولاية الطارف

22- بن سعيد عبد القادر، واليا لولاية الوادي

23 - نويصر كمال، واليا لولاية خنشلة

24- بداوي عباس، واليا لولاية سوق اهراس

25- أحمودة أحمد زين الدين، واليا لولاية ميلة

26- حجار محمد، واليا لولاية النعامة

27- ويناز لبيبة، واليا لولاية عين تيموشنت

28- براهيمي نصيرة، واليا لولاية غليزان

من جهة أخرى تم تعيين كل من السيدة والسادة الآتية أسماءهم كولاة منتدبين:

1- زيبوش فتيحة، واليا منتدبا لبوزريعة

2- بوشارب مهدي، واليا منتدبا للحراش.

3- عبد العزيز عثمان، واليا منتدبا لباب الوادي.

4- صادق مصطفى، واليا منتدبا للدار البيضاء.

5- كياس بن عمر، واليا منتدبا لبئر مراد رايس

6- رافع عبد القادر، واليا منتدبا لإن قزام

7- زيدان لخضر، واليا منتدبا لتقرت.