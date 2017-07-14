مولودية الجزائر : مجلس الادارة ينهي مهام عمر غريب كمدير عام للنادي

أعلن مجلس إدارة مولودية الجزائر إنهاء مهام المدير العام للنادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم ،عمرغريب،الذي عوض مؤقتا بجمال مربوط، وفق ما جاء في بيان أعقب اجتماع هذه الهيئة مساء أمس الخميس.

وأوضح البيان الذي أمضاه رئيس مجلس الإدارة زايد العاج أنه بعد تقييم الموسم الرياضي 2016- 2017 لمولودية الجزائر في جميع الأصناف، سواء من الجانب الرياضي أو الانضباطي، وكذا وضعية الشركة الرياضية للنادي، تقرر إنهاء مهام عمر غريب، بداية من اليوم، من منصبه كمدير عام للشركة. وساد الغموض مستقبل غريب في العميد منذ نهاية الشهر الفارط عندما أعلن هذا المسير استقالته من منصبه، قبل أن يصدر زايد العاج بيانا أوضح فيه أن المعني في عطلة.

وكان غريب قد أقصي مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط له صلة بكرة القدم من طرف الاتحادية الجزائرية للعبة في صيف 2013، قبل أن يستفيد من العفو في فبراير 2016، ما سمح له بالعودة مجددا لهيئة التسيير في المولودية، ويحوز مع فريقه على كأس الجمهورية نهاية موسم 2015-2016.

وأنهى النادي العاصمي بطولة موسم 2016-2017 في المرتبة الثانية، بينما أقصي في نصف نهائي كأس الجمهورية، بخلاف كأس الكونفدرالية الإفريقية التي تتواصل مغامرته فيها حيث سيقابل النادي الافريقي التونسي في الدور ربع النهائي شهر سبتمبر المقبل.

والتزم مجلس إدارة المولودية في ختام بيانه على توفير كل الظروف لضمان السير الحسن للنادي في هذه الفترة.

وتتزامن إقالة غريب مع دخول سوق التحويلات الصيفية مرحلته الحاسمة، حيث أبرمت المولودية أمس أول صفقة لها في هذا السياق عندما تعاقدت لموسمين مع المهاجم السابق لاتحاد بلعباس سفيان بالغ، فيما تم تسجيل رسميا الاستغناء عن خدمات الحارس شمس الدين بوصوف والمهاجم عنتر جمعوني.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية