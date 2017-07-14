كرة السلة/ البطولة الافريقية(-16) : الــجـزائر تفــوز على مدغشقر (60-59)

فاز المنتخب الجزائري لكرة السلة لأقل من 16 سنة ( ذكور) اليوم الجمعة على نظيره الملغاشي بنتيجة 60-59 (الشوط الاول: 29-22), لحساب الجولة الثانية ( المجموعة الثانية) لبطولة افريقيا للفئة الجارية بموريس.

فبعد ربع اول متكافئ في النتيجة (13-13), أخد الجزائريون بعدها ,بزمام الامور وحققوا الفوز في الربع الثاني من اللقاء (16-9), قبل ان ينهزموا في الربعين الاخيرين ب17-14 و 61-39 .

وكان ممثلو الجزائر قد تجاوزوا امس الخميس، عقبة نظرائهم الروانديين .(61-39)

وفي المباراة الثانية للمجموع الثانية ، حققت مصر ( حاملة اللقب) نتيجة عريضة على رواندا ( 101- 45). ويواجه الجزائريون غدا السبت فريق " الفراعنة".

وتضم المجموعة الاولى فرق: جزر موريس, الموزمبيق, تونس ومالي . تنشط المرحلة الاولى للمنافسة ذهابا وايابا, على أن يتأهل الأولان عن كل مجموعة للمربع الذهبي.

خلال النسخة الأخيرة لأفروباسكات (دون 16 عاما) التي جرت بمالي عام 2015, أنهى المنتخب الجزائري المنافسة في المركز الثالث، فيما توج المنتخب المصري باللقب على حساب مالي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ واج