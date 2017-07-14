النــفــط يقــارب الـ 49 دولار بفـعل نمــو الطـــلب

ارتفعت أسعار النفط الجمعة لتتجه صوب مكاسب أسبوعية قوية إثر مؤشرات إيجابية للطلب ومشاكل إنتاج بنيجيريا وتراجع في المخزونات.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت ب 43 سنتا إلى 48.85 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ماقيمته 46.45 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا.

وتسبب شل حركة صادرات خام بوني الخفيف النيجيري بسبب إغلاق أحد خطي أنابيب تصدير تابعين لها في تعزيز أسعار الخامين القياسيين.

وتم تداول العقدين بارتفاع نحو 5 بالمئة فوق أدنى مستوياتهما هذا الاسبوع, بدعم من تقرير لوكالة الطاقة الدولية يشير الى أن نمو الطلب يتسارع من الصين وأن واردات الخام نمت نموا كبيرا بالاضافة الى بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تفيد بأن مخزونات النفط الخام تراجعت.

وقال تاماس فارجا أحد المحللين الاقتصاديين المختصين في مجال النفط أن: "أولئك الذين أرادوا تأكيدا بشأن الطلب العالمي على النفط قد حصلوا عليه" في أرقام الواردات الصينية. وأضاف أن صعود أسواق الأسهم عزز "مشاعر التفاؤل" إزاء ارتفاع اسعار النفط.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ واج