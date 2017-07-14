إصابة 25 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة

أصيب 25 مواطنا فلسطينيا هذا الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة /أبو ديس/شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 16 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع و6 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ، إضافة لإصابة 3 مواطنين بحروق.

وكانت قوات الإحتلال الإسرائيلي قد استهدفت شابا فلسطينيا بالرصاص الحي في مخيم الدهيشة للاجئين ببيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة ما أدى إلى استشهاده.

كما أقدمت قوات الاحتلال اليوم على قمع مسيرة قرية"كفر قدوم"السلمية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14عاما.

وانطلقت المسيرة بمشاركة مئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب صوب البوابة التي تغلق الشارع الرئيسي إلا أن قوات الاحتلال المتواجدة هناك أطلقت وابلا كثيفا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت دون تسجيل إصابات.

وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي في تصريح له إن قوات الاحتلال اقتحمت متنزها عاما شرق"كفر قدوم"واتخذته ثكنة عسكرية لقمع المسيرة ، مؤكدا اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان الذين استخدموا الحجارة وأحرقوا عشرات الإطارات قرب مستوطنة"قدوميم"المقامة على أراضي القرية.

وأوضح أن سياسة استهداف الأطفال بالاعتقال لن تثني أبناء القرية على اختلاف أعمارهم عن المشاركة في المسيرة حتى تحقيق كامل أهدافها.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية