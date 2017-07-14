كرة القدم/ انتقالات: اقتراب ماندي من فريق رين مقابل 6 ملايين أورو

اقترب الدولي الجزائري عيسى ماندي لاعب بيتيس إشبيلية(البطولة الاسبانية) من الانضمام إلى صفوف نادي رين (البطولة الفرنسية) مقابل 6 ملايين أورو، حسبما نشرته هذا صحيفة''ليكيب''الفرنسية.

وأضاف نفس المصدر أن قائد المنتخب الجزائري خلال كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون، دخل ضمن حسابات الفريق الفرنسي لتعويض رحيل بيدرو مانديس إلى مونبوليي (البطولة الفرنسية).

وفي حال إبرام الصفقة، فإن الجزائري سيلتحق بمدربه السابق مع ''الخضر'' كريستيان غوركوف وزملائه في المنتخب رامي بن سبعيني ورايس مبولحي ومهدي زفان رغم أن فرضية رحيل الأخير واردة تبقى واردة.

بالإضافة إلى رين، فإن ماندي كان ضمن اهتمامات نادي سانت إيتيان قبل أن تقرر إدارة هذه الأخير استبعاد فكرة التعاقد معه لأسباب مالية.

وأضحى عيسى ماندي من ركاز الفريق الأندلسي بإسبانيا والذي وقع معه في الصيف الماضي عقدا إلى غاية 2021 قادما من نادي ريمس(الدرجة الثانية الفرنسية).

المصدر : واج