الأمن يحجز 12 قنطارا من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك بتيزي وزو

حجزت مصالح أمن ولاية تيزي وزو أمس الخميس 12 قنطارا من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك، حسبما كشفت عنه هذا الجمعة ذات الهيئة الأمنية في بيان صحفي.

و أوضح ذات المصدر أن كمية من هذه اللحوم هي من نوعية لحم الديك الرومي و التي تم حجزها من قبل قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الرابع خلال قيامها بعملية مراقبة على مستوى سوق الخضر والفواكه بالمكان المسمى"حبيتات"، حيث تم حجز قنطارين من اللحوم البيضاء كان مخزنة في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط النظافة بمحل لبيع هذه اللحوم بالجملة.

وأكدت عملية فحص هذه اللحوم من طرف البيطري أنها غير صالحة للإستهلاك و تشكل خطرا على صحة المستهلك يضيف البيان الذي أشار إلى أن أعوان الشرطة التي حجزت هذه السلعة أطلقت عملية للبحث عن صاحب المحل.

وأسفرت عملية البحث عن توقيف صاحب المحل وحجز عشرة قناطير أخرى كانت على متن سيارة كانت موجهة للبيع لفائدة محلات الأكل السريع و كذا القصابات وفق ذات الهيئة الأمنية.

وقد تم التخلص من كمية اللحوم البيضاء الإجمالية المحجوزة و المقدرة ب 12قنطار فيما تم إنجاز ملف قضائي بتهمة المتاجرة بمواد غير صالحة للإستهلاك وتعريض صحة المستهلك للخطر في حق المتورطين في هذه القضية فيما فتحت مصالح الأمن الحضري تحقيقا في هذا الموضوع.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية