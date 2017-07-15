بطولة الجزائر لكرة السلة: المجمع البترولي يتوج باللقب الوطني على حساب نصر حسين داي (94- 61)

توج المجمع البترولي بلقب البطولة الوطنية للقسم الممتاز (أ) في كرة السلة (رجال) للموسم 2016-2017، بعد فوزه على نصر حسين داي بنتيجة (94-61)، في اياب الدور النهائي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة، بقاعة حسين-شعلان بالبليدة.

وكان المجمع (حامل اللقب) قد فاز بلقاء الذهاب مساء يوم الخميس بنتيجة (75-71)، الشوط الاول (26-42).

وتنص صيغة المنافسة المطبقة لهذا الموسم، الفوز بلقاءين للتتويج باللقب، وفي حالة التعادل تجرى مباراة ثالثة و فاصلة لهذا اللقب ال19 في مشوار المجمع البتر ولي منذ عهد التسمية السابقة (مولودية الجزائر) و الرابع على التوالي منذ موسم 2014.

و حصل المجمع البترولي على الثنائية (كأس و بطولة) للموسم الرابع على التوالي (2014، 2015 و2016 و 2017).

نتيجة لقاء الإياب:

الجمعة المجمع البترولي - نصر حسين داي 94 61

نتيجة لقاء الذهاب:

نصر حسين داي - المجمع البترولي 71-75 .