الأزهر يدين منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى واعتقال مفتي القدس

أدان الأزهر بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة على إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه واعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين.

وحذر الأزهر من استغلال إسرائيل للأحداث في الأراضي الفلسطينية "لتنفيذ مخططها التهويدي في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك" كما بدا واضحا من بعض الأصوات الداعية إلى إغلاق دائم للمسجد مشددا على أن "هذه الإجراءات تستفز مشاعر الغضب لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم وتهدد الاستقرار".

ودعا الأزهر القوى والهيئات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات بالقدس الشريف وكل الأراضي الفلسطينية و التصدي لإصرار الاحتلال على انتهاك القوانين والأعراف الدولية وإجباره على إعادة فتح باحات المسجد الأقصى المبارك للمصلين وإطلاق سراح الشيخ محمد حسين مفتي القدس والشيخ عكرمة صبري المفتي السابق فورا مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي العمل على حفظ حقوق جميع الشعوب على قدم المساواة.