الوزير الأول يتفقد عدة مشاريع بالعاصمة

باشر الوزير الأول، عبد المجيد تبون، زيارة عمل ونفقد إلى العاصمة، اليوم السبت، بتوجهه إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله مرفوقا بوفد وزاري هام إلى جانب العديد من مسؤولي السلطات المحلية.

ودشن الوزير الأول الشطر الأول من الطريق المزدوج الرابط بين الضاحية الشمالية لمدينة زرالدة والحظيرة الإلكترونية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

و يمتد الشطر الأول ،الموضوع حيز الخدمة خلال زيارة عمل و تفقد من طرف الوزير الأول لولاية الجزائر العاصمة، على مسافة تقدر بقرابة 5ر1 كلم من أصل مسافة إجمالية طولها 10 كلم.

وسيمكن المشروع من تسهيل ربط المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالمدن المجاورة.

وضع حجر الأساس لانجاز 14200 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله

وفي نفس المدينة، وضع الوزير الأول حجر الأساس لإنجاز 14.200 وحدة سكنية على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله خلال زيارة التفقد و العمل لولاية الجزائر.

و يتكون هذا البرنامج السكني من حصة تقدر ب 11.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و 3.200 وحدة بصيغة السكن العمومي الترقوي.

تبون يدشن الشطر الثاني من البرنامج السكني بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله

كما دشن الوزير الأول الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله و قوامه 3.280 وحدة سكنية.

و قام الوزير الأول بتدشين الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله و قوامه 3.280 وحدة سكنية منها 2.080 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و 1.200 و حدة عمومية ترقوية.

وأكد السيد تبون أن استلام المدينة الجديدة سيدي عبد الله سيكون بصفة كلية نهاية 2018 و بداية 2019 .

تبون يدشن الشطر الثاني من البرنامج السكني بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله

كما دشن الوزير الأول الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله و قوامه 3.280 وحدة سكنية.

و قام الوزير الأول بتدشين الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله و قوامه 3.280 وحدة سكنية منها 2.080 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و 1.200 و حدة عمومية ترقوية.

وأكد السيد تبون أن استلام المدينة الجديدة سيدي عبد الله سيكون بصفة كلية نهاية 2018 و بداية 2019 .

تبون يشرف على تخرج الدفعة الأولى لطلبة المدرسة العليا للفندقة والإطعام

من جهة أخرى، أشرف الوزير الأول عبد المجيد تبون بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان بالجزائر العاصمة على حفل تخرج الدفعة الأولى من طلبة هذه المدرسة.

و قد اشرف السيد تبون على تسليم الشهادات لهذه الدفعة التي تحمل اسم المرحوم عبد المجيد علاهم الذي شغل عدة مناصب منها وزيرا للسياحة.

و تتكون الدفعة من 32 طالبا استفادوا من تكوين لمدة ثلاث سنوات في مجال تسييرالمؤسسات الفندقية و الإطعام بهذه المدرسة.