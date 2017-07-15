تبون:تسليم 16.000 وحدة سكنية بسيدي عبد الله إلى غاية نوفمبر المقبل

كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون هذا السبت بالجزائر انه من المرتقب تسليم 16.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار"عدل" بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) إلى غاية نوفمبر المقبل ما سيرفع إجمالي السكنات الموزعة في هذا الإطار إلى 26.000 وحدة بالمدينة الجديدة.

و قال تبون على هامش تدشينه للشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله انه سيتم توزيع 8.000 وحدة سكنية خلال شهرأوت المقبل آمرا في نفس الوقت القائمين على المشروع بتحضير 8.000 وحدة أخرى سيتم توزيعها بداية نوفمبر المقبل.

و أضاف السيد تبون أن 16.000 وحدة سكنية المرتقب تسليمها الى غاية نوفمبر المقبل تضاف إلى 10.000 وحدة التي تم تدشينها من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سابقا ما سيرفع العدد الإجمالي للسكنات "عدل" الموزعة بسيدي عبد الله إلى 26.000 وحدة سكنية.

ومن جهة أخرى قال الوزير الأول انه من المرتقب استلام المدينة الجديدة سيدي عبد الله بصفة كلية نهاية 2018 و بداية 2019 .

المصدر/واج