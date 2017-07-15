حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص خلال 48 ساعة الأخيرة

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 45 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 16 حادث مرور على مستوى جهات الوطن وذلك خلال 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به هذا السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وذكر ذات المصدر أن عناصر الحماية المدنية قاموا بانتشال 5 جثث غرقى متوفين في البحر بكل من ولايات بجاية سكيكدة مستغانم تيبازة وأخيرا ولاية بومرداس حيث تم تسجيل غريق واحد في كل ولاية.كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل انتشال جثث 4 غرقى متوفيين بالمجمعات المائية في كل من ولايات قالمة (شخص واحد) سطيف (3 أشخاص).

و تدخل جهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية من اجل إخماد 97 حرائق غابات 26 أدغال وكذا 4 حرائق لحقت بالمحاصيل الزراعية حيث تم تسجيل خسائر قدرت 1082.5 هكتار من الغابات 267 هكتار من الأدغال 49 هكتار من القمح 8494 حزمة تبن 1633 شجرة مثمرة محروقة.

المصدر/واج