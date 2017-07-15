كشف مخبأين للإرهابيين وتدمير خمس قنابل تقليدية الصنع بكل من سكيكدة و المدية

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة بولاية سكيكدة مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات إضافة إلى معدات تفجير وكمية من المواد الغذائية، فيما دمرت مفرزة أخرى خمس قنابل تقليدية الصنع بولاية المدية، حسب ما أفاد به هذا السبت، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 14 جويلية 2017 بسكيكدة/ن.ع.5 مخبأين (02) للإرهابيين يحتويان على (500) كيلوغرام من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات إضافة إلى معدات تفجير وكمية من المواد الغذائية.

فيما دمرت مفرزة أخرى خمس (05) قنابل تقليدية الصنع بالمدية/ن.ع.1".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني في عمليتين منفصلتين بكل من جيجل/ن.ع.5 وغرداية/ن.ع.4 تاجري (02) مخدرات وحجزوا (33,2) كيلوغرام من الكيف المعالج".

من جهة أخرى "أحبط عناصر من حراس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5 محاولة هجرة غير شرعية لثمانية (08) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع".

المصدر/واج

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة بولاية سكيكدة مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات إضافة إلى معدات تفجير وكمية من المواد الغذائية، فيما دمرت مفرزة أخرى خمس قنابل تقليدية الصنع بولاية المدية، حسب ما أفاد به هذا السبت، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 14 جويلية 2017 بسكيكدة/ن.ع.5 مخبأين (02) للإرهابيين يحتويان على (500) كيلوغرام من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات إضافة إلى معدات تفجير وكمية من المواد الغذائية.

فيما دمرت مفرزة أخرى خمس (05) قنابل تقليدية الصنع بالمدية/ن.ع.1".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني في عمليتين منفصلتين بكل من جيجل/ن.ع.5 وغرداية/ن.ع.4 تاجري (02) مخدرات وحجزوا (33,2) كيلوغرام من الكيف المعالج".

من جهة أخرى "أحبط عناصر من حراس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5 محاولة هجرة غير شرعية لثمانية (08) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع".