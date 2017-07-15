وزير الشؤون الخارجية اليمني يشيد بموقف الجزائر الداعم لبلده و قيادته الشرعية

أشاد نائب رئيس الوزراء و وزير الشؤون الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي اليوم السبت بالجزائر ، بموقف الجزائر الداعم لبلده و قيادته الشرعية.

و قال المخلافي في تصريح للصحافة عقب استقباله بمطار هواري بومدين الدولي،من قبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن الجزائر بلد مهم عربيا، ونحن نعول دائما على موقفها الداعم لليمن و لقيادته الشرعية من أجل إحلال السلام.

و أبرز رئيس الديبلوماسية اليمني، أن زيارته للجزائر التي تندرج في إطار التشاور المستمر بين البلدين تهدف إلى بحث الأوضاع السياسية و الإقليمية و القضايا المتعلقة بالوضع العربي و الإرهاب بشكل عام .

كما تشكل هذه الزيارة فرصة لاطلاع الأشقاء الجزائريين حول ما يدور في اليمن التي تعاني من أثار حرب مدمرة وهي تسعى لتحقيق السلام وتدعم جهود المبعوث الأممي.

وبعد أن وصف العلاقات الثنائية الجزائرية اليمنية بالأخوية و العريقة، أعرب المخلافي،عن رغبته في توطيد هذه العلاقات في مختلف المجالات، مشيرا إلى التواجد الكبير للطلبة اليمنيين بالجزائر بفضل التسهيلات التي تقدمها الجزائر لهم.

للإشارة، فإن نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية اليمن يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تمتد إلى غاية 17 جويلية الجاري.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية