حراس السواحل لبني صاف يحبطون مخطط للهجرة السرية ل 28 شخصا

تمكن حراس السواحل التابعين للمجموعة الإقليمية لبني صاف يولاية عين تموشنت اليوم السبت من إحباط مخطط للهجرة السرية ل28 شخص من ضمنهم 4 قصر وذلك خلال عمليتين منفصلتين حسبما أفاد به مصدر أمني.

و تمت العملية الأولى على بعد 8أميال شمال غرب بلدية بوزجار أين قام خفر السواحل بإعتراض زورق مطاطي بعرض البحر كان على متنه 17 مرشحا للهجرة السرية حيث تم توقيفهم جميعا بتهمة الهجرة غير الشرعية وفقا لما ذكره نفس المصدر.

كما توجت جهود حرس السواحل في مجال محاربتها لظاهرة الهجرة السرية من إحباط محاولة ثانية غير بعيد عن شاطئ "السبيعات" تم بموجبها توقيف 11شخصا على متن زورق مطاطي كانوا بصدد تنظيم رحلة غير شرعية نحو السواحل الإسبانية .

و سيتم إحالة الموقوفين ال28 على للجهات القضائية بتهمية الهجرة غير الشرعية مثلما أشير إليه.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية