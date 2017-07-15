تبون يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا حول مشروع قانون الصحة

ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون اجتماعا وزاريا مشتركا حضره وزير المالية و وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و وزير العلاقات مع البرلمان،حسبما أفاد به هذا السبت بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات البيان أنه تمت خلال الاجتماع "دراسة المسائل المتعلقة بإثراء مشروع القانون المتعلق بالصحة والأجر وهوامش الربح للصيادلة الخواص".

وبخصوص النقطة الأولى قرر الوزير الأول"تأجيل دراسة هذا الملف".

وفيما يتعلق بمسألة هوامش الربح للصيادلة الخواص"أعطى الوزير الأول تعليمات للأطراف المشاركة من أجل تشكيل لجنة تجمع الفاعلين المعنيين(وزارتي الصحة والعمل و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة) لمناقشة كل النقاط العالقة وتقديم التوصيات".

وهنأ الوزير الأول في ختام الاجتماع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة على"روح التعقل والمسؤولية"التي يتمتعان بها.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية