هلاك 4 أشخاص في حادث إصطدام شاحنتين بالجلفة

لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث مرور وقع مساء هذا السبت بالجلفة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فقد وقع هذا الحادث المتمثل في اصطدام مباشر بين شاحنتين بالجهة الشمالية للولاية على محور الطريق الوطني رقم (40ب)في شطره الرابط بين مدينتي عين وسارة وسيدي لعجال وبالتحديد على مستوى(مفترق الطرق في إتجاه بلدية الخميس ) .

وأسفر الحادث عن هلاك ثلاث أشخاص في عين المكان لترتفع الحصيلة إلى أربعة بعد أن لفظ ضحية آخر أنفاسه الأخير بالمستشفى متأثرا بإصاباته البليغة وقد تم تحويل كل الضحايا الذي تتراوح أعمارهم ما بين (23و47سنة) إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة.

ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الخطير.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية