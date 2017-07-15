الجيش السوري يبسط سيطرته على عدد من القرى وحقول النفط في ريفي الرقة ودير الزور

تمكنت وحدات من الجيش السوري هذا السبت من استعادة السيطرة على عدد من القرى وحقول النفط والأبار في ريفي الرقة الجنوبي ودير الزور الغربي مع تكبيد عناصر تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش)خسائر كبيرة بالعتاد والمقاتلين بحسب الإعلام الرسمي السوري.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري قوله إن"وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على عدد من القرى وحقول النفط والآبار في ريفي الرقة الجنوبي ودير الزور الغربي".

وأضاف المصدر أن"عمليات استعادة السيطرة كبدت تنظيم (داعش) الإرهابي أعدادا كبيرة من القتلى ودمرت 29 عربة مفخخة و5 دبابات و5 مقرات قيادة ومعسكري تدريب ومستودعي ذخيرة وعتاد".

ومن جانبه قال مصدر عسكري بدمشق اليوم إن"أهمية القرى التي سيطر عليها الجيش اليوم في ريفي الرقة الجنوبي ودير الزور الغربي تأتي لتضيق الخناق على تنظيم (داعش) وقطع طرق إمداده بين المناطق التي يسيطر عليها"واصفا العملية العسكرية ب"النوعية" .

ويشار إلى أن الجيش السوري أطلق يوم 10 من الشهر الجاري المرحلة الثانية من معركة "الفجر الكبرى"والتي تهدف للقضاء على تنظيم (داعش)في البادية السورية والتوجه شمالا باتجاه فك الحصار عن مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم (داعش)منذ أكثر من سنتين .

وكان الجيش السوري تمكن خلال الأسبوعين الماضيين من السيطرة على مساحة كبيرة من ريفي الرقة الجنوبي وتمتد نحو ريف حماة الشرقي.

المصدر : واج