طاكجوت للإذاعـة: تعليمة الحوار الاجتماعي والسياسي تبشر بطـرق واساليب جديدة لـحكـومة تبـون

ثمن القيادي في المركزية النقابية عمار طاكجوت فتح قنوات التشاور والحوار خاصة وأنها تشمل كل مكونات المجتمع والفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين والسياسيين، مؤكدا بأن الجميع معني بذلك ، وشدد على ضرورة تحسيس المواطن بضرورة المشاركة في القرارات التي تهم البلاد.

و في هذا الصدد أوضح القيادي في المركزية النقابية للقناة الإذاعية الأولى قائلا " كنا في انتظار فتح مجال النقاش مع كل الفاعلين فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن قرار مشاركة الجميع مبادرة تبشر بخير في تغيير أساليب و طرق العمل."

إلى ذلك شدد عمار طاكجوت على "وجود آليات أخرى لتحسيس المواطن ، مؤكدا على وجوب مشاركته في كل القرارات لخلق ديناميكية من أجل تعبئة المجتمع في كل المجالات."

نشير إلى أن الوزير الأول عبد المجيد تبون أكد بأن تعليمة متعلقة بفتح قنوات الحوار و التشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني جاهزة و سيتم إصدارها بعد موافقة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

و في هذا الشأن صرح الوزير الأول خلال زيارته لولاية الجزائر، بأن "التعليمة تم إرسالها لرئيس الجمهورية أمس السبت ، و عند تلقي الموافقة سيتم نشرها ، ثم يشرع في الاتصال بمختلف الأطراف المتمثلة في الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و كل منظمات المجتمع المدني ذات التمثيل الواسع و حتى نقابة الصحفيين."

و أضاف عبد المجيد تبون بأن "الكل سيكون حاضرا لإعطاء وجهة نظره، كاشفا أن الندوة ستكون مفتوحة للجميع لتقديم التقرير النهائي بعد شهرين و سيرفع للمختصين الماليين للدراسة."

المصدر: الإذاعة الجزائرية