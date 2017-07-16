العمل لمدة طويلة في اليوم يزيد من خطر الإصابة باضطراب ضربات القلب

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون بريطانيون إلى أن العمل لساعات طويلة يزيد من مخاطر الإصابة باضطراب في ضربات القلب.

وقارن الباحثون بجامعة "كوليدج لندن" بين الأشخاص الذين يعملون ما بين 35 إلى40 ساعة أسبوعيا وبين عمال المصانع الذين يعملون لمدة 55 ساعة أسبوعيا أو أكثر فوجدوا أن العمال يزيد خطر إصابتهم بحالة تعرف باسم (الرجفان الأذيني) خلال عشر سنوات بنسبة 40 بالمائة.

وأظهرت الإحصائيات التي نشرت في دورية القلب الأوروبية أنه "من بين كل ألف مشارك في الدراسة توجد أكثر من خمس حالات إصابة من بين العمال الذين يقضون ساعات طويلة في العمل".

وشارك في الدراسة نحو 85 ألف رجل وامرأة من دول بريطانيا و الدنمارك والسويد وفنلندا.

وأوضح المشرف على الدراسة ميكا كيفيماكي أن هذه الدراسة تؤكد أن العمل لساعات لطويلة له علاقة بزيادة نسبة الإصابة بالرجفان الأذيني في القلب بنسبة 1.4 في المائة الذي يعتبر من أكثر حالات عدم انتظام دقات القلب.

وأضاف أن هذا يفسر الزيادة الملحوظة في خطر الإصابة بالجلطات الدماغية بين الموظفين الذين يعملون لساعات طويلة موضحا أن الرجفان الأذيني يعد أحد العوامل التي تسبب الإصابة بالجلطات الدماغية إضافة إلى الجلطات التي تؤدي إلى الإصابة بالزهايمر.

من جهته أشار البروفيسور نيلش سمعاني المدير الطبي لمؤسسة أمراض القلب البريطانية إلى أن الرجفان الأذيني هو عبارة عن خلل وعدم انتظام في دقات القلب ويصيب أكثر من مليون شخص في بريطانيا سنويا ويزيد من نسبة الإصابة بالجلطات الدماغية.

و في هذا الصدد قال: "مع أننا نعلم أن الإصابة بالرجفان الأذيني تكون مرتبطة بالسن وارتفاع ضغط الدم وأمراض صمامات القلب إلا أن البعض قد يصاب بهذا المرض من دون أي سبب واضح" مضيفا أن هناك ضرورة لإجراء مزيد من الدراسات حول علاقة ساعات العمل بالإصابة بالرجفان الأذيني في القلب.