تـــبـون : الجــزائريـون يـجب أن يصــلوا فـي مسجد الجــرائر العظيــم ديـسـمـبر المــقبــل

شدد الوزير الأول عبد المجيد تبون على ضرورة استدارك التأخر المسجل في أشغال مسجد الجزائر وإيفاده أسبوعيا بمخطط عمل جديد بغية تمكين المواطنين من الصلاة فيه شهر ديسمبر المقبل.

وذكر تبون خلال زيارته لمشروع جامع الجزائر على ضرورة التقيد بالآجال المحددة للتسليم و العمل وفق نظام ثلاث فرق في اليوم لتدارك التأخرالمسجل في الاشغال.

وأمرا لوزير الاول في هذا السياق بإيفاده أسبوعيا بمخطط عمل جديد لمتابعة مدى تقدم الاشغال عن قرب مشيرا إلى أنه سيتم بعد شهرمن الآن برمجة زيارة رسمية تفقدية للورشة تكون فيها القبة الخارجية للجامع قد وضعت.

16 ألف وحدة سكنية بسيدي عبد الله ستسلم إلى غاية نوفمبر المقبل

وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد دشن الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله المتضمن 3280 وحدة سكنية ووضع حجر الأساس لإنجاز 14.200 سكن بصيغتي الترقوي العمومي و البيع بالايجار بنفس الموقع

وأعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون خلال هذه الزيارة عن ترقب تسليم 16.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار"عدل" بسيدي عبد الله بالعاصمة إلى غاية نوفمبر المقبل ما سيرفع إجمالي السكنات الموزعة في هذا الإطار الى 26.000 وحدة بالمدينة الجديدة متوقعا استلام المدينة بصفة كلية نهاية 2018 و بداية 2019 .

المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ..منشأة لتحسين خدمات الضمان الاجتماعي

هذا ودشن الوزير الأول عبد المجيد تبون المدرسة العليا للضمان الاجتماعي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الجزائر، كما أشرف بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان بالعاصمة على حفل تخرج الدفعة الاولى لطلبة هذه المدرسة والتي حملت اسم المرحوم عبد المجيد علاهم.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي سياسة الحكومة الرامية إلى تطوير التكوين والتعليم في شتى الميادين مؤكدا أن هذه المنشأة تشكل أداة جديدة تعزز القدرات العلمية والمهنية في مجال الضمان الاجتماعي بهدف توفير تكفل جيد بالمواطنين

من جانب آخر أوضح المدير العام للمدرسة العليا للفندقة و الاطعام حوشين مصطفى في تصريح للقناة الأولى أن التكوين الذي توفره المدرسة يركز على الجانب التطبيقي ما يجعل المتخرجين منها جاهزون مباشرة للممارسة المهنية مبرزا هنا دورالتكوين في المساهمة في تطوير قطاع السياحة

المصدر : الاذاعة الجزائرية