وفـاتان و أكثــر من 3500 إصابـة بالتسممــات الغذائـيـة خلال النصف الأول من 2017

كشف المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الحمان هذا السبت بالجزائر أنه تم تسجيل 3.578 حالة اصابة بتسممات غذائية من ضمنهم حالتي (2) وفاة و ذلك خلال السداسي الأول من السنة الجارية .

وأفاد المسؤول ذاته خلال لقاء جمع وزير التجارة السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي بإطارات القطاع أنه من بين 3.578 حالة تسمم غذائي المسجلة خلال هذه الفترة 2.611 حالة تم تسجيلها على مستوى المطاعم الجماعية ( الحفلات و المأدبات العائلية ) أي ما يمثل 73 بالمائة من اجمالي الحالات المعلن عنها .

وأضاف ذات المسؤول أن حالتي (2) الوفاة سجلتا في كل من ولاية الوادي و البيض موضحا أنه و من ضمن الولايات ال 48 عبر الوطن سجل خلو 8 ولايات من أية حالة تسمم غذائي و يتعلق الأمر بولايات عين الدفلى و تيارت و ميلة و النعامة و أم البواقي و سوق آهراس و تيسمسيلت و تلمسان.

وحسب الحصيلة التي قدمها ذات المسؤول فان الولايات التي سجلت أكبر عدد من حالات الاصابة بالتسممات الغذائية خلال السداسي الأول 2017 هي كل من البويرة ب 933 حالة ( 26 % من اجمالي حالات التسمم المسجلة ) ثم ولاية الوادي ب 406 حالة (11% ) تيلها الجزائر العاصمة ب 345 حالة (9%) ثم معسكر ب 293 حالة (8 %) .

المصدر: الذاعة الجزائرية /واج