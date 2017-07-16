ألعاب القوى/البطولة العربية 2017: الجزائر تحرز خمس ميداليات في اليوم الأول

أحرز المنتخب الجزائري لألعاب القوى خمس ميداليات (ذهبيتان و فضيتان و برونزية) السبت خلال اليوم الأول من البطولة العربية التي تجرى فعالياتها بالعاصمة التونسية

وافتك الذهب كل من محمد عامر في سباق 20 كلم مشي ومواطنته تهاني رميسة بلبيوض في القفز الطويل (6.30 متر)، أما الميداليتان الفضيتان فكانتا من نصيب أيمن صبري في سباق 20 كلم مشي ورياض سلوم في القفز العالي (2.16 م)

كما عادت الميدالية البرونزية الوحيدة التي تم إحرازها في اليوم الأول ل ''الخضر'' لبريزة غزلاني في سباق 10 كلم مشي

النخبة الوطنية التي سافرت إلى تونس الجمعة تضم 21 رياضيا وتشارك باسم الجزائر في هذه الطبعة من 15 إلى 18 جويلية إلى جانب تونس (البلد المنظم) ، المغرب، الامارات، الأردن، العربية السعودية، الكويت، عمان، فلسطين، القطر، ليبيا، لبنان، العراق، السودان، جيبوتي والصومال

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج