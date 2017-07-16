حوادث المرور: 1343 قتيلا و14500 جريحا خلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري

بلغ عدد قتلى حوادث المرور 1343 شخصا و14500 جريح خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2017 حسب إحصائيات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق

وحسب الأرقام التي قدمها المركز على هامش إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حوادث المرور فقد تراجع عدد حالات الوفاة ب177 حالة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (يناير ومايو 2016) حيث تسببت حوادث المرور خلالها في مصرع 1520 شخص أي بانخفاض بنسبة 11.64 بالمائة

كما انخفض أيضا عدد الجرحى الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 16.43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 أين تم تسجيل 17350 مقابل 14500 في السنة الجارية أي بانخفاض ب2850 حالة

أما بخصوص عدد حوادث المرور المسجلة بين يناير ومايو 2017 فقد بلغت 10206 مقابل 11663 في نفس الفترة من السنة الماضية أي بانخفاض بنسبة 12.49 بالمائة

وتتصدر الجزائر العاصمة قائمة الولايات فيما يتعلق عدد حوادث المرور ب601 حادث تليها ولاية المسيلة ب456 حادث ثم سطيف ب428 حادث

أما فيما يتعلق عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور فقد سجلت ولاية المسيلة أثقل حصيلة خلال هذه الفترة ب66 ضحية تليها الجزائر العاصمة ب62 حالة وفاة وباتنة ب 56 ضحية.

وذكر المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق أن العامل البشري يبقى السبب الرئيسي في حوادث المرور

المصادقة على إنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية بداية الدخول الاجتماعي المقبل

من جانب آ خر كشف المكلف بالنشاطات بالمركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق أحمد نايت الحسين هذا الأحد بالعاصمة أن النص الخاص بإنشاء المندوبية الوطنية للسلامةالمرورية جاهز و"سيتم المصادقة عليه من قبل الحكومة مع الدخول الاجتماعي المقبل"

وأوضح نايت الحسين على هامش إشرافه على انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حوادث المرور من ساحة الكيتاني بباب الواد أن النص المتعلق بإنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية جاهز وسيتم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة التي "ستصادق عليه شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين".

وذكر بالمناسبة أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستأخذ على عاتقها مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وكذا المركز الوطني لرخص السياقة.