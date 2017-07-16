تنصيب أرزقي حوسيني رئيسا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات

16/07/2017 - 16:14

قام وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الأحد بتنصيب أرزقي حوسيني رئيسا للجنة ادارة الوكالة الوطنية لتثمين  موارد المحروقات " ألنافت" alnaft . 

وقال حوسيني  الذي كان يشغل منصب رئيس للوكالة بالنيابة منذ 23 مارس  الماضي خلفا للسيد سيد علي باطاطا    أنه " على وعي تام بالدور الهام المنوط  بالوكالة في ترقية قطاع الطاقة " .

وأكد ذات المسؤول أن الوكالة ستعمل بالتعاون مع سوناطراك لتطوير و تحسين  مسار تثمين قطاع المناجم و تفعيل كل الإجراءات و التدابير الضرورية لاستقطاب  اكبر قدر ممكن من الاستثمارات في هذا المجال.

وأوضح حوسيني أن الظرف الاقتصادي الحالي يدفع نحو ترسيخ " ديناميكية  جديدة " و تفعيل سياسة طاقوية في مجال استغلال النفط .

في هذا الصدد  قال حوسيني  ان الوكالة ستعكف على انجاز دراسات من ضمنها  مشروعا دراستين( 2) قيد الإعداد و ذلك لرصد و تحديد الامكانيات المتاحة في هذا  المجال سواء في المناطق شمال البلاد أو في أحواض الجنوب .

من جهته دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني  اطارات وكالة " ألنافت" الى  تحسين مسار تثمين الموارد في مجال المناجم و تفعيل الاجراءات الكفيلة بجلب  الاستثمارات نحو القطاع  خصوصا في مجالات البحث و انتاج و استغلال المحروقات  عبر الوطن.

يذكر أن حوسيني من مواليد 1958 متحصل على شهادة ماستر في الفيزياء من  جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين ( دفعة 1982) كما يحوز على ديبلوم  مهندس في الجيوفيزياء من المعهد الجزائري للبترول ببومرداس (دفعة 1985).

و شغل حوسيني  في وقت سابق منصب مدير عام بنك  معطيات الاستكشاف في  مجمع سوناطراك و بعدها عين مدير قسم المعطيات التابع للوكالة الوطنية  لتثمين  موارد المحروقات   و عضو في لجنة ادارة الوكالة و بعدها رئيس لها بالنيابة منذ  مارس الماضي قبل أن يتم تنصيبه اليوم الاحد رئيسا للوكالة .

للتذكير تم تأسيس وكالة ( ألنافت)  في 2005 حيث أوكلت لها مهام تثمين و ترقية  الاستثمارات في مجال البحث و استغلال المحروقات و استصدار رخص البحث و  الاستكشاف.

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