تنصيب أرزقي حوسيني رئيسا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات

قام وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الأحد بتنصيب أرزقي حوسيني رئيسا للجنة ادارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنافت" alnaft .

وقال حوسيني الذي كان يشغل منصب رئيس للوكالة بالنيابة منذ 23 مارس الماضي خلفا للسيد سيد علي باطاطا أنه " على وعي تام بالدور الهام المنوط بالوكالة في ترقية قطاع الطاقة " .

وأكد ذات المسؤول أن الوكالة ستعمل بالتعاون مع سوناطراك لتطوير و تحسين مسار تثمين قطاع المناجم و تفعيل كل الإجراءات و التدابير الضرورية لاستقطاب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات في هذا المجال.

وأوضح حوسيني أن الظرف الاقتصادي الحالي يدفع نحو ترسيخ " ديناميكية جديدة " و تفعيل سياسة طاقوية في مجال استغلال النفط .

في هذا الصدد قال حوسيني ان الوكالة ستعكف على انجاز دراسات من ضمنها مشروعا دراستين( 2) قيد الإعداد و ذلك لرصد و تحديد الامكانيات المتاحة في هذا المجال سواء في المناطق شمال البلاد أو في أحواض الجنوب .

من جهته دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني اطارات وكالة " ألنافت" الى تحسين مسار تثمين الموارد في مجال المناجم و تفعيل الاجراءات الكفيلة بجلب الاستثمارات نحو القطاع خصوصا في مجالات البحث و انتاج و استغلال المحروقات عبر الوطن.

يذكر أن حوسيني من مواليد 1958 متحصل على شهادة ماستر في الفيزياء من جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين ( دفعة 1982) كما يحوز على ديبلوم مهندس في الجيوفيزياء من المعهد الجزائري للبترول ببومرداس (دفعة 1985).

و شغل حوسيني في وقت سابق منصب مدير عام بنك معطيات الاستكشاف في مجمع سوناطراك و بعدها عين مدير قسم المعطيات التابع للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و عضو في لجنة ادارة الوكالة و بعدها رئيس لها بالنيابة منذ مارس الماضي قبل أن يتم تنصيبه اليوم الاحد رئيسا للوكالة .

للتذكير تم تأسيس وكالة ( ألنافت) في 2005 حيث أوكلت لها مهام تثمين و ترقية الاستثمارات في مجال البحث و استغلال المحروقات و استصدار رخص البحث و الاستكشاف.