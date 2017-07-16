رصد "إشارات غريبة" قادمة من نجم على بعد 11 سنة ضوئية

قال علماء الفلك إنهم اكتشفوا "إشارات غريبة" قادمة من اتجاه نجم صغير خافت يقع على بعد نحو 11 سنة ضوئية من كوكب الأرض، والتقط الباحثون الإشارات الغامضة يوم 12 ماي الماضي باستخدام مرصد أريسيبو، وهو تلسكوب لاسلكي ضخم.

وأوضح الباحثون أن الإشارات تأتى من "روس 128"، نجم قزم لم يعرف بعد أن لديه أى كواكب وهو أبهت من الشمس حوالى 2800 مرة، وقال "ابيل منديز"، عالم الفضاء الفلكية بجامعة بورتوريكو فى اريسيبو، أن النجم شوهد لمدة 10 دقائق، وخلال هذه الفترة تم التقاط الإشارة الغامضة، وأضاف أنه من المستبعد جدا أن تكون الكائنات الفضائية هى المسؤولة عن تلك الإشارات التى التقطها العلماء.

وذكر موقع Business insider أن مجال الرؤية لدى مرصد أريسيبو واسع بما فيه الكفاية، لذلك هناك احتمال أن الإشارات لم تكن ناجمة عن النجم وإنما كائن آخر فى خط الأفق، ولكن الأمر المثير للاهتمام هو أن هذه الإشارات لا تشبه التى تأتى من الأقمار الصناعية.