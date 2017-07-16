مونديال2017/العاب القوى-احتياجات خاصة: ميدالية ذهبية للجزائري كمال كرجنة في رمي الجلة

توج الجزائري كمال كرجنة بالميدالية الذهبية في رمي الجلة الأحد بلندن لحساب اليوم الثالث من الطبعة الثامنة لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التي تشارك فيها الجزائر بـ 19 رياضيا.

وتألق كرجنة, صاحب المرتبة الرابعة في مونديال 2015, بتحقيقه رمية موفقة قدرها 10 أمتار و 43 سنتيمتر بداية من المحاولة الأولى, متقدما على الألماني دانيال شيل (10.36 م), فيما عادت برونزية رمي الجلة للايطالي جيوسيبي كامبوسيو (9.60 م).

ميدالية كرجنة هي الرابعة للجزائر بعد ذهبيتي مونية قاسمي في الصولجان (ف 32) و نسيمة صايفي في القرص (ف 57) و الميدالية الفضية التي كانت من نصيب سمير نويوة في سباق 1500 متر (ت 46).

و بإمكان الجزائر إضافة ميداليات أخرى أمسية الأحد عن طريق العدائين عبد الكريم كراي (ت 38) و مجيد جمعي (ت 37) اللذان سيشاركان في نهائي سباق 800 متر.

بالمقابل اخفق الجزائري ناصر جميل في التأهل الى نهائي 100 متر (ت 12) بعد حلوله ثالثا في نصف النهائي بتوقيت قدره 11.43.