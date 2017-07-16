الرئيس بوتفليقة يجري حركة في سلك الأمناء العامين للولايات والمقاطعات الإدارية

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد حركة في سلك الأمناء العامين للولايات والمقاطعات الإدارية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وقد شملت هذه الحركة 25 ولاية و4 مقاطعات إدارية.

وبهذا تم تعيين كل من السيدات والسادة:

1- مزيان نسيبة، أمينة عامة لولاية الشلف.

2- بشلاوي يوسف، أمينا عاما لولاية باتنة.

3- مزهود توفيق، أمينا عاما لولاية بجاية.

4- مخبي محمد، أمينا عاما لولاية بشار.

5- ايت احسن رابح، أمينا عاما لولاية البليدة.

6- محمدي فريد، أمينا عاما لولاية تمنراست.

7- بن عمر محمد، أمينا عاما لولاية الجزائر.

8- بوزقزة لوناس، أمينا عاما لولاية سطيف.

9- لكحل عياط عبد السلام، أمينا عاما لولاية سكيكدة.

10- برادعي عبد القادر، أمينا عاما لولاية سيدي بلعباس.

11- عبلة كمال، أمينا عاما لولاية عنابة.

12- موس جهيد، أمينا لولاية قالمة.

13- بكوش بن عمر، أمينا عاما لولاية قسنطينة.

14- مرزوقي محمد، أمينا عاما لولاية المدية.

15- حجاج مسعود، أمينا عاما لولاية مستغانم.

16- بن كلثوم محمد، أمينا عاما لولاية معسكر.

17- سي علي مداح، أمينا عاما لولاية وهران.

18- حرفوش بن عرعار، أمينا عاما لولاية إليزي.

19- شرفة عصام، أمينا عاما لولاية بومرداس.

20- ضيف توفيق، أمينا عاما لولاية الطارف.

21- لباد حسان، أمينا عاما لولاية تيبازة.

22- صايفي خديجة، أمينة عامة لولاية ميلة.

23- مباركي أحمد، أمينا عاما لولاية عين تيموشنت.

24- عمراني بوعلام، أمينا عاما لولاية غرداية.

25- سلام شيخ،أمينا عاما لولاية غليزان.

من جهة أخرى، تم تعيين بصفة أمين عام مقاطعة إدارية كل من السادة:

1- دحاج محمد البركة، أمينا عاما للمقاطعة الإدارية لبني عباس بولاية بشار.

2- نواصر ابراهيم، أمينا عاما للمقاطعة الإدارية لإن قزام بولاية تمنراست.

3- بادا خالد، أمينا عاما للمقاطعة الإدارية لتقرت بولاية ورقلة.

4- بالواعر قدور، أمينا عاما للمقاطعة الإدارية لجانت بولاية إليزي.