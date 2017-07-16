وزير الشؤون الخارجية اليمني يثمن التسهيلات التي تمنحها الجزائر للطلبة اليمنيين

ثمن نائب رئيس الوزراء و وزير الشؤون الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، اليوم الأحد التسهيلات التي تمنحها الجزائر للطلبة اليمنيين لمزاولة الدراسة في الجامعات الجزائرية.

وقال السيد المخلافي في تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن "الجزائر تعد مقصدا هاما للطلبة اليمنيين"، معربا عن امتنانه إزاء "التسهيلات التي تمنحها الجزائر للطلبة اليمنيين".

كما أعرب ذات المسؤول عن أمله في "تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، سيما في ظل المستوى العالي للتعليم بالجزائر".

من جهته، أبرز السيد حجار أن التعاون الثنائي بين البلدين في مجال قطاعه يعد "قديما وله تقاليد عريقة"، مشيرا إلى أن "الطلبة اليمنيين يتواجدون ضمن مختلف المستويات والتخصصات العلمية التي توفرها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي".

وفي سياق متصل، ذكر السيد حجار أن عدد الطلبة اليمنيين المتخرجين من الجامعات الجزائرية خلال السنة الدراسية الماضية قدر ب 566 طالب، مشيرا إلى إمكانية "تسجيل ارتفاع" في عدد الطلبة اليمنيين خلال السنة الجامعية المقبلة.

للإشارة، فإن نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية اليمن يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تمتد إلى غاية 17 جوان الجاري.