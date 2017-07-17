بــــدوي يقـــف علــى حـــجــم خســــائر حــرائق الغـــابـات بتيــزي وزو

حل صباح هذا الاثنين وزير الداخلية و الجماعات المحلية نورالدين بدوي بولاية تيزي وزو للوقوف على عملية التكفل بالخسائر التي خلفتها حرائق الغابات التي شبت الأيام الأخيرة بالمنطقة

و استهل الوزير زيارته ببلدية أث يحي موسى الواقعة على بعد 25 كلم جنوب غرب الولاية و التي تعد الأكثر تضررا من الحرائق التي اندلعت بالمنطقة في الفترة الممتدة ما بين الثلاثاء إلى الجمعة الماضيين و التي راح ضحيتها مسنا يبلغ من العمر 64 عاما متأثرا بالحروق البليغة التي تعرض لها

و حسب حصيلة مؤقتة أعلنت عنها محافظة الغابات فقد سجلت ولاية تيزي وزو إلى غاية أمس الأحد نشوب 112 بؤرة حريق غابة أتت على مساحة تتربع على 2.377

هكتار من الغطاء النباتي منها 1.083 شجرة مثمرة و 642 هكتار من الأحراش 418 هكتار من الأدغال و 243 هكتار من الغابات.

و تعد آث يحي موسى و قرية اغندوسن ببلدية معتقة و تيزي راشد و إيفيغا و تيميزرت المناطق الأكثر تضررا بالولاية استنادا للحصيلة ذاتها.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/,وأج