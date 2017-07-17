هــــذا هــو بـرنامـج الخضــر في مونديال كرة الـيــد (-21) بالجــزائر والــمغرب أول منــافس

يخوض المنتخب الجزائري لكرة اليد (ذكور) مباراته الأولى لمونديال فئة اقل من 21 عاما أمام نظيره المغربي يوم الثلاثاء (سا 00ر20) بقاعة حرشة-حسان (الجزائر العاصمة)، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للمنافسة العالمية التي تحتضنها الجزائر من 18 إلى 30 جويلية.

و يلعب الخضر جميع مبارياتهم في الدور الأول بقاعة حرشة-حسان ابتداء من الساعة 00ر20.

وصرح الناخب الوطني رابح غربي " قائلا: "أتمنى رؤية الفريق الوطني يدخل في هذه المنافسة تدريجيا ليسجل وتيرة تصاعدية من لقاء لآخر، ولا يمكن التطرق لحظوظنا في المجموعة التي نتواجد فيها، لكن هدفنا هو بلوغ الدور الثاني".

وقال غربي : "منحت هذه الدورة الثقة للاعبين سيما بعد هزم روسيا التي كانت تفوز علينا بنتائج عريضة و نفس الشيء بالنسبة لسلوفينيا"، ليتطرق إلى الجانب التكتيكي: "اعتمدت على نظام دفاعي آخر من 5-1 إلى 3-2-1، لأني أريد منح دور هام للاعبي الأجنحة من خلال التسديد من بعيد عندما يتطلب الأمر".

كما أن مونديال الجزائر العاصمة ينتظر أن يكون نهاية هذا الجيل من اللاعبين الذين التحقوا بالفريق الوطني لأقل من 21 سنة في 2013، حيث تم اختيار 40 عنصرا منهم خلال دورات ما بين الولايات وما بين الجهات، على غرار أيوب عبدي من الشلف (لاعب شباب براقي الذي لعب بفرنسا وشارك مع الأكابر في البطولة الأفريقية 2016 بمصر)، مصطفى حاج صدوق من عين الدفلى (لاعب براقي حاليا)، إبراهيم خميسي من سعيدة و جغابة بهاء الدين من عين التوتة.

البرنامج الكامل للمجموعة الرابعة التي تحتضنها قاعة حرشة :

18 جويلية : الجولة الأولى

00ر16 : كرواتيا - العربية السعودية

00ر18 : أيسلندا - الأرجنتين

00ر20 : الجزائر - المغرب

19 جويلية : الجولة الثانية

00ر16 : العربية السعودية - أيسلندا

00ر18 : المغرب - كرواتيا

00ر20 : الأرجنتين - الجزائر

21 جويلية : الجولة الثالثة

00ر10 : كرواتيا - الأرجنتين

00ر12 : العربية السعودية - المغرب

00ر20 : أيسلندا - الجزائر

22 جويلية : الجولة الرابعة

00ر16 : أيسلندا - المغرب

00ر18 : الأرجنتين - العربية السعودية

00ر20 : الجزائر - كرواتيا

24 جويلية : الجولة الخامسة

00ر10 : الأرجنتين - المغرب

00ر12 : كرواتيا - أيسلندا

00ر20 : الجزائر - العربية السعودية

ملاحظة : يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية