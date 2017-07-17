البطولة العربية لألعاب القوى 2017: خمس ميداليات للجزائر في اليوم الثاني من بينها ذهبيتان

أحرز المنتخب الجزائري لألعاب القوى خمس ميداليات (ذهبيتان، فضية و برونزيتان) أمس الأحد خلال اليوم الثاني من البطولة العربية التي تجرى فعالياتها بالعاصمة التونسية

وكان الذهب من نصيب كل من يسرى عرار في سباق القفز العالي (1.71 متر) وهشام شيرابي في القفز بالزانة (5.25 متر) أما الميدالية الفضية فقد عادت للعداءة أمينة بطيش في سباق 3000 متر موانع في الوقت الذي اكتفى فيه مواطنيها نوال ياحي وعبد الرحمان عنو بالبرونز في سباق 1500 متر.

وكان ''الخضر'' قد حصدوا خلال اليوم الاول خمس ميداليات (ذهبيتان، فضيتان و برونزية).

وتحتل الجزائر في الترتيب العام المؤقت المرتبة الثالثة برصيد 10 ميداليات (4 ذهبيات، 3 فضيات و 3 برونزيات) خلف المغرب (7 ذهبيات، 5 فضيات وبرونزيتان) و تونس (6 ذهبيات، 5 فضيات و 10 برونزيات