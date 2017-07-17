وزيرة الثقافة الأنغولية تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر

تقوم وزيرة الثقافة الأنغولية كارولينا سركييرا ابتداء من اليوم الاثنين بزيارة عمل إلى الجزائر مدتها أربعة أيام تجري خلالها محادثات مع مسؤولين في الدولة بالإضافة لزيارات لبعض المواقع التابعة لقطاع الثقافة بعدة ولايات وفقا لبيان لوزارة الثقافة.

واستقبل وزير الثقافة عزالدين ميهوبي وزيرة الثقافة الأنغولية بالجزائر العاصمة حيث تناول اللقاء "سبل ترقية التعاون الثقافي" بين البلدين وخصوصا في مجالات السينما والأدب والموسيقى والمسرح والتراث.

وأشادت وزيرة الثقافة الأنغولية في كلمة لها بعلاقات "الصداقة التاريخية" بين بلادها والجزائر مذكرة ب"الدعم الكبير" الذي قدمته الجزائر للحركة التحررية الأنغولية ضد المستعمر البرتغالي (1961- 1975).