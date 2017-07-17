التحضير للانتخابات المحلية : اجتماع تنسيقي بين بدوي و دربال هذا الثلاثاء

يلتقي وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي برئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال هذا الثلاثاء في إطار اجتماع تنسيقي يخصص لعرض الاقتراحات الجديدة المتعلقة بتنظيم و سير المسار الانتخابي، حسبما علم اليوم الاثنين لدى الوزارة.

وكان السيد بدوي قد صرح مؤخرا خلال لقاء مع إطارات وزارته أن هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار التحضير للانتخابات المحلية القادمة سيسمح بعرض الاقتراحات الجديدة المتعلقة بتنظيم وسير المسار الانتخابي"قصد استدراك النقائص".

وحسب بدوي فان هذا اللقاء سيشكل مناسبة "للاستماع إلى المقترحات والتنسيق من أجل دراسة جميع الجوانب حتى نكون في الموعد"، مؤكدا أن"الهدف الأسمى يتمثل في شفافية الانتخابات وإنجاحها مثلما أكد عليه القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية".

ومن جهته صرح السيد دربال في كلمته خلال اجتماع مجلس الهيئة للمصادقة على التقرير النهائي لتشريعيات ال4 ماي الماضي أن"التجربة المتواضعة التي خاضتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في إطار ما خولها الدستور لها أوضحت عمليا أن النصوص القانونية الناظمة للمسار الانتخابي تحتاج إلى كثير من الإصلاحات والمراجعات والتجديد والتطوير على مختلف المستويات والدرجات".

وقد أشار رئيس الهيئة على وجه الخصوص إلى القوانين العضوية والمراسيم التنظيمية مبرزا ضرورة"تدقيق بعض صلاحيات المسؤولين الإداريين على المستوى المحلي كي تتحمل كل جهة مسؤوليتها دون تجاوز أو تعسف أو تحامل على القانون حتى تلعب الهيئة دورها كاملا غير منقوص".

وفي ذات السياق، أكد السيد دربال بأن فعالية تدخل الهيئة لدى المعنيين بالعملية الانتخابية"كان يحتاج إلى تجاوب أكثر من القوانين والنظم السارية المفعول"

كما أوضح بأن هذا الأمر"يستدعي مستقبلا توسيع صلاحيات الهيئة وتوفير المزيد من الآليات القانونية التي تعكس الفعل الرقابي الذي تضطلع به الهيئة من خلال السهر على تطبيق القانون والعمل على توفير كل ما من شأنه انجاز انتخابات نظيفة تفضي إلى المزيد من الثقة والطمأنينة والاستقرار".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية