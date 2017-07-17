تـبـون يـترأس مجـلسا وزاريا مشتركا خصص لـفـرع الحـليب

ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون هذا الاثنين مجلسا وزاريا مشتركا خصص لفرع الحليب،حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أن الوزير الأول عبد المجيد تبون قد"ترأس اليوم الاثنين 17 يوليو 2017 مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية فرع الحليب و ذلك بحضور وزراء المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والصيد بالبحري والتجارة والموارد المائية".

وعلى اثر العروض التي قدمها وزراء الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري والصناعة والمناجم والتجارة حول"الصعوبات والإختلالات"التي يعرفها هذا الفرع أعطى الوزير الأول"تعليماته"لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من اجل إنشاء فوج خبراء يضطلع بمهمة أساسية تتمثل في"دراسة الظروف المحيطة بسير جميع النشاطات المرتبطة بفرع الحليب بمختلف جوانبها وشعبها".

كما يتعلق الأمر ب"تحديد العوامل المتسببة في الاختلالات الدورية المسجلة في تسيير سوق منتجات الحليب وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مسبقا في مرحلة أولى من اجل ضمان جميع الشروط الضرورية لمراقبة وضبط النشاطات المرتبطة بذلك".

وأضاف البيان ذاته أن التقرير الذي سيتضمن النتائج والتوصيات المتوجة لعمل فوج الخبراء ستعرض على الوزير الأول بعد استكمالها.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية