الهلال الأحمر الفلسطيني: 50 إصابة إثر مواجهات مع الاحتلال في باب الأسباط بالقدس

أصيب خمسون فلسطينيا إثر مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الأسباط بمدينة القدس المحتلة.

و توافد عشرات المصلين الفلسطينيين لأداء صلاة العصر في المسجد الأقصى من "باب الأسباط"، إلّا أنهم رفضوا بشكل جماعي الدخول عبر البوابات الإلكترونية التي تم نصبها صباحًا.

كما أغلقت قوات الإحتلال "باب الأسباط" في وجه المصلين عند صلاة العصر، وقامت بعض عناصر الشرطة بمنع دخول من هم دون سن الـ 40 عامًا، وبعضهم كانوا يرفضون دخول من هم دون سن الـ 50.

هذا و رفضت الشرطة الإسرائيلية إدخال جنازة أحد المقدسيين للصلاة عليه في المسجد الأقصى مشترطة دخول 15 من أهله فقط، ما أدى لاندلاع مناوشات واشتباكات بالأيدي مع القوات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تعاملت مع 50 إصابة خلال تلك المواجهات موضحة أنه تم نقل 15 إصابة لمستشفى المقاصد وعلاج 35 حالة ميدانيا.

واوضحت أن الإصابات شملت 16 اصابة بالمطاط و9 إصابات بقنبلة صوت و25 اعتداء بالضرب إضافة لإصابة 4 أفراد من طواقم الهلال الأحمر خلال علاجهم مصابي المواجهات.

المصدر: الاذاعة الجزائرية / وكالات