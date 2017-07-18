مدير حماية الثروة النباتية للإذاعــة : 643 حريق تأتي على أكثر من 3900 هكتار من الغطاء النباتي بـ 40 ولاية

أكد عبد القادر بن خيرة مدير حماية الثروة النباتية بالمديرية العامة للغابات في حصيلة جديدة أن حرائق الغابات التي شبت عبر مختلف ولايات الوطن منذ شهر جوان الفارط أتت على 3906 هكتار من الغطاء النباتي جراء نشوب 643 بؤرة حريق عبر أكثر من أربعين ولاية.

وأضاف بن خيرة في تدخل له على أمواج القناة الأولى أن هذه الخسائر تتمثل في 928هكتار من الغابات و 1409 من الأحراش و 1570 هكتار من الأدغال.

وتعد ولاية تيزي حسب المسؤول ذاته أكثر الولايات تضررا من هذه الحرائق بخسارة 1202 هكتار من الغطاء النباتي متبوعة ببجاية بإتلاف 668 هكتار وتليها المدية بخسائر تقدر بـ 457 هكتار.

وأشار المتدخل أن جل الحرائق تم إخمادها مؤكدا تسجيل 5حرائق اليوم ببعض الولايات وصفها بالحرائق الصغيرة التي يسهل السيطرة عليها بمساعدة رجال الحماية المدنية

وذكر عبد القادر بن خيرة أن العامل البشري يبقى السبب الرئيسي وراء نشوب الحرائق التي تندلع عبر مختلف تراب الوطن بسبب الاستعمال العشوائي للفضاءات الغابية، داعيا إلى ضرورة توخي الحيطة و الحذر.

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات بضرورة تعويض ضحايا الحرائق المسجلة على مستوى 17 ولاية حسب ما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي من تيزي وزو الإثنين لدى وقوفه على حجم خسائر حرائق الغابات بهذه الولاية.

المصدر : الاذاعة الجزائرية