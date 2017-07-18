الدورة الاستثنائية للبكالوريا تدرك يومها الأخير ونسبة الغيابات تناهز الـ 80 بالمائة

تدرك إمتحانات البكالوريا في دورتها الاستثنائية يومها الأخير هذا الثلاثاء ،دورة غاب عنها 80 بالمئة من التلاميذ حسب المؤشرات الأولية.

وكان مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية، عابد عطوي، قد أكد في تصريحات سابقة أن أكبر نسبة للغيابات في الدورة الاستثنائية للبكالوريا سجلت في صفوف المترشحين الأحرار وهي "نسبة متوقعة" كما قال بالنظر لطبيعة المترشحين.

وسجلت الدورة الاستثنائية للبكالوريا 104.036 مترشح على المستوى الوطني من بينهم منهم 10.082 مترشح متمدرس و 93.954 مترشح حر, أي ان تسعة اعشار من المتمدرسين احرار، بحيث تغيب في اليوم الاول من هذا الامتحان 78.672 مترشح اي ما يعادل نسبة 75,66 بالمائة من المترشحين.

وتشمل فئة المترشحين الأحرار كلا من الموظفين والطلبة الجامعيين الى جانب التلاميذ الذين لم ينجحوا السنة الماضية ويمكن ان يعود غيابهم عن هذه الدورة -يضيف نفس المسؤول- الى "التزامات أو نقص التحضير الجيد والجدي"

وفي استطلاع ميداني للقناة الاذاعية الثالثة حول ظروف سير الامتحان أوضحت الاستاذة أنيسة المكلفة بالحراسة في مركز الاجراء "الادريسي" بالعاصمة أن الامتحانات سارت في جوتنظيمي هاديء وسط تسخير كلي للامكانيات المادية و البشرية مشيرة إلى عدم تسجيل أي تجاوزات أو محاولات للغش سيما وأن قاعات الامتحان كانت تقريبا شبه فارغة

أما المترشحة لمياء فلم تخفي استياءها من صعوبة امتحانات المواد العلمية فيما ارتاى أحمد اصطحاب صديقه إلى مركز الاجراء لتشجيعه والتخفيف من حدة قلقه

هذا من المقرر الاعلان عن نتائج دورتي البكالوريا معا في ال27جويلية الجاري فيما تنطلق التسجيلات الجامعية أوائل الشهر الداخل

المصدر : الاذاعة الجزائرية