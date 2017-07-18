البطولة العالمية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بلندن : ذهـبية ورقم قياسي لمـحمد برحال في سباق 400 متر

منحت لجنة التحكيم هذا الاثنين الميدالية الذهبية 400 متر للرياضي محمد برحال في إطار البطولة العالمية ال8 لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بلندن.

و كان محمد برحال الأول في خط الوصول حيث قطع المسافة في 1:21.45 و هو الرقم القياسي الجديد في البطولة. غير أن الميدالية الذهبية لم تمنح له بعد أن قيل أن الرياضي خرج من الرواق.

و عقب احتجاج الطاقم التقني الجزائري على هذا القرار أرجعت الميدالية الذهبية لصاحبها.

و جاء في المرتبة الثانية البلجيكي بيتر جنين الذي قطع المسافة في 1:21.63.

و نال محمد برحال في وقت سابق الميدالية الذهبية و ثلاث ميداليات فضية و ميداليتين فضيتين.

و صنفت الرياضية نادية مجمج في المرتبة ال4 في رمي الرمح و الرياضي حمدي سفيان في المرتبة الثانية في نهائي 200 م.

الميداليات الجزائرية :

الميداليات الذهبية : مونية قاسمي كمال كرجانة نسيمة صايفي و محم برحال.

الميدالية الفضية : سمير نويوة.

برنامج الرياضيين الجزائريين في الجولة ال5 (يوم الثلاثاء 18 جويلية : 21:15 (200 م) : سفيان حمدي (النهائي).

المصدر : الإذاعة الجزائرية