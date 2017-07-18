مونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة :ألمانيا و اسبانيا تفوزان في أولى مبارياتهما

تغلب المنتخب الألماني على نظيره المجري بنتيجة 25-21 (الشوط الأول : 11-12) اليوم الثلاثاء بالجزائر لحساب اليوم الأول من المجموعة الأولى لبطولة العالم-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة.

بفضل هذا الفوز، تحتل "المانشافت" مؤقتا المرتبة الأولى لمجموعتها برصيد نقطتين.

و لحساب نفس المجموعة، يواجه المنتخب النرويجي نظيره الكوري الجنوبي على الساعة 00ر12 و الفريق الشيلي جزر الفارو (سا 00ر14) بالقاعة البيضوية لمركب محمد بوضياف.

فوز إسبانيا على البرازيل 29-21

فاز المنتخب الإسباني على نظيره البرازيلي بنتيجة 29-21 (الشوط الأول : 15-09) اليوم الثلاثاء بالجزائر لحساب اليوم الأول من المجموعة الثالثة لبطولة العالم-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة.

بفضل هذا الفوز،تحتل إسبانيا مؤقتا صدارة مجموعتها بنقطتين.

و لحساب نفس المجموعة، يواجه المنتخب التونسي فريق بوركينافاسو على الساعة 00ر12 بينما تقابل روسيا مقدونيا (سا 00ر14) بقاعة حرشة حسان.

المصدر: الاذاعة الجزائرية