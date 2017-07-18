بن غبريت :الاعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة 2017 سيكون هذا الخميس

أعلنت وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريت، هذا الثلاثاء، أن الاعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة 2017 ،المنظمة يوم 29 جوان الفارط، سيكون بعد غد الخميس ابتداء من الساعة 16 على موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات.

و أوضحت الوزيرة على صفحتها الخاصة بموقع الفايسبوك، أن عملية سحب الاستدعاءات بالنسبة للمقبولين لاجتياز الامتحان الشفهي الذي سيجرى يومي 30 و 31 من الشهر الحالي، سيكون أيضا بعد غد الخميس، مشيرة أن موقع نتائج المسابقة هو www.concours.onec.dz .

وكانت بن غبريت قد أكدت مؤخرا أن مسابقة توظيف الأساتذة ستجري في "شفافية" و أن المكان سيكون فقط لمن يستحقه.

المصدر: االاذاعة الجزائرية /واج