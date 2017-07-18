الانتخابات المحلية: الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية تشكلان لجنة مشتركة دائمة

قررت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تشكيل "لجنة مشتركة دائمة تتكفل بمتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي، حسب ما أفاد به اليوم رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال ووزير الداخلية نورالدين بدوي.

وقال دربال في الندوة الصحفية نشطها مع بدوي في ختام لقاء تشاوري لتحضير الانتخابات المحلية المقبلة "اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة تتكفل بمتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي"، مشيرا في هذا السياق الى أن هذا التطوير يتطلب "تشاورا دائما يأتي بالراي والراي الاخر".

بدوره أكد بدوي أن هذه اللجنة ستكون "دائمة وتنطلق في عملها ابتداء من اليوم".

المصدر: الإذاعة الجزائرية