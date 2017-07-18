بن بوسحاقي للإذاعة: تعزيز أسطول السفن وإجراءات جديدة لتسهيل عبور المسافرين

نوه المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة الأشغال العمومية والنقل محمد بن بوسحاقي بالمجهودات المبذولة لتعزيز الأسطول الوطني والارتقاء به، حيث تم رصد أكثر من مليار دولار لهذا الغرض.

وفي ذات السياق أوضح بن بوسحاقي في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى ان هناك مفاوضات من اجل اقتناء باخرة للمسافرين ذات مواصفات عالمية.

وأوضح في هذا الصدد انه و"منذ أربع أو خمس سنوات كنا غائبين عن الساحة تماما أما ألان يوجد مجهود وطني لرصد أكثر من مليار دولار لاقتناء وتعزيز الأسطول الوطني وانه تم منذ 3 سنوات الماضية اقتناء حوالي 12 سفينة بجميع أنواعها".

وفيما يخص نقل المسافرين فان" هناك مفوضات لاقتناء باخرة ذات مواصفات عالمية وطاقة استيعاب تفوق الـ 1500 غرفة واذكر في هذا الصدد اننا قمنا بإجراءات جديدة لتسهيل عملية نقل المسافرين مع مركباتهم وتتمثل في فرق للشرطة تقوم بإجراءات السفر على متن السفينة نفسها وهو ما يسمح بتوفير ساعتين من الزمن لحظة وصول السفينة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية