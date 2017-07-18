عيسى مسعودي يكرم بالقاهرة من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب

كرم مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته العادية الـ 48 المنعقدة بمقر الجامعة العربية بالقاهرة مؤخرا, المجاهد والإعلامي الراحل عيسى مسعودي, صوت الجزائر الثائر ضد الاستعمار (1931-1994) بمنحه جائزة التميز الإعلامي العربي في مجال الإذاعة المسموعة.

وقد تسلم الجائزة, خلال الجلسة الافتتاحية للدورة, سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية, نذير العرباوي, من طرف الرئيس الحالي لمجلس وزراء الإعلام العرب, مهدي بن غربية, بحضور الأمين العامة للجامعة العربية, أحمد أبو الغيط.

كما كرم المجلس أيضا مؤسسات وشخصيات إعلامية عربية, على غرار إذاعة صوت العرب وإذاعة صوت فلسطين.

من جهة أخرى, رحب مجلس وزراء الإعلام العرب بالورشة الدولية حول "دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتها" التي احتضنتها الجزائر يومي 10 و11 يوليو الجاري, والتي جاءت ضمن سلسلة من المؤتمرات والورشات الدولية التي بادرت الجزائر بتنظيمها منذ 2015.

على صعيد آخر, توجت الدورة بمجموعة من القرارات من بينها "التأكيد على ضرورة التضامن بين الدول العربية في مواجهة الإرهاب", مشددة على "أهمية تجفيف منابع تمويله وكذا مواصلة الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه".

كما اعتمد المجلس تقرير وتوصيات الاجتماع الـ17 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لآفة الإرهاب.

وفي سياق متصل, شدد المجلس على "تنسيق السياسات الإعلامية التنموية بين وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف", داعيا إلى ضرورة "عدم الوقوف موقف الحياد عند التغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية والتعامل معها على أنها عدوانا على الدولة والمجتمع والتركيز على آثارها السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وبشأن تنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري, دعا المجلس وزارات الإعلام والجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء إلى "تعزيز البرامج والمشاريع بدعم مدينة القدس المحتلة", كما حث وسائل الإعلام العربية على "تخصيص برامج إعلامية حول هذه المدينة ومواطنيها وكشف ما تتعرض له من أخطار وتهويد".

وفي هذا الإطار, جدد المجلس الطلب من اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية "تكثيف الإخبار المتعلقة بالقدس الشريف من خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية".

وقرر المجلس أيضا اختيار بغداد عاصمة للإعلام العربي لعام 2018 مع التأكيد على "تبني القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي", مطالبا إذاعات الدول العربية بـ"التعاون والتنسيق مع وكالات الأنباء والفضائيات لتوحيد البث الزمني المباشر لهذه الفعالية".