تبون يترأس مجلس وزاري مشترك خصص لمشروع "ميناء الوسط" للحمدانية بتيبازة

ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية مشروع انجاز "ميناء الوسط" بالحمدانية (تيبازة) و ذلك بحضور وزراء الشؤون الخارجية والمالية والأشغال العمومية و النقل حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح ذات المصدر أن الوزير الأول و بعد أن طلع على التقرير الذي قدمه وزير الأشغال العمومية و النقل حول ظروف التكفل و تطور هذا المشروع قد تدخل لإصدار عدد من التوصيات و القرارات الموجهة لتسهيل عملية تجسيد المشروع.

وأشار البيان ذاته إلى أن السيد تبون قد دعا بوجه خاص "إلى تعزيز مشاركة المؤسسات العمومية الوطنية في مختلف مراحل انجاز هذا المشروع سيما في الميادين التي أثبتت فيها المهارات الجزائرية كفاءتها" و كذلك "تطبيق الإجراءات الضرورية لتحرير الوعاء الخاص بالمشروع".

و في الأخير دعا الوزير الأول جميع الفاعلين المعنيين إلى "توفير جميع الموارد من اجل المساهمة في التحكم في هذا المشروع الحيوي للتنمية الاقتصادية للبلاد".