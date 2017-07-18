كرة اليد - مونديال-2017 لأقل من 21 سنة /المجموعة الرابعة - اليوم الأول/ : فوز الجزائر على المغرب 24-19

فاز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي بنتيجة 24-19 (الشوط الأول 13-08), اليوم الثلاثاء بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد لأقل من 21 سنة.

هذا الفوز يسمح للخضر بالارتقاء إلى الصف الأول إلى جانب كرواتيا و أيسلندا بنقطتين، بينما يقبع المنتخب الأرجنتيني في مؤخرة الترتيب مع المغرب و العربية السعودية بدون رصيد.

وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء مباريات اليوم الأول لبطولة العالم-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة اليوم الثلاثاء بقاعة حرشة حسان (الجزائر):

كرواتيا - العربية السعودية 32-26

ايسلندا - الارجنتين 36-27

الجزائر - المغرب 24-19

الترتيب نقاط ل ف ت خ له عليه الفارق

1. ايسلندا 2 1 1 0 0 36 27 9

--. كرواتيا 2 1 1 0 0 32 26 6

--. الجزائر 2 1 1 0 0 24 19 5

4. المغرب 0 1 0 0 1 19 24 -5

--. السعودية 0 1 0 0 1 26 32 -6

--. الأرجنتين 0 1 0 0 1 27 36 -9

برنامج الأربعاء 19 جويلية - الجولة الثانية (قاعة حرشة حسان):

00ر16 : العربية السعودية - ايسلندا

00ر18 : المغرب - كرواتيا

45ر20 : الارجنتين - الجزائر.