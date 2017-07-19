أيــقونــة الـــطرب الجــــزائري بــلاوي الهـــواري فــي ذمـــة الله

انتقل إلى رحمة الله فجر هذا الأربعاء الفنان الكبير بلاوي الهواري أحد قامات الطرب الجزائري عن عمر ناهز 91 عاما اثر وعكة صحية.

و قد عرف الفقيد بإنسانيته و حسه الفني العالي ،عميد الأغنية الجزائرية و الوهرانية بالخصوص بلاوي الهواري أعطى الكثير للساحة الفنية ، و يعد رمزا للثراث الموسيقي الجزائري .

و قد حظي المرحوم مؤخرا بتكريم بوسام الاستحقاق الوطني من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفقة مجموعة من الفنانين و المثقفين.

بلاوي الهواري من مواليد 23 جانفي 1926 بوهران، وويعتبر من مجدّدي الموسيقى الجزائرية في الستينات يعرف طبعه بالعصري أو "الوهراني العصري".

و في هذا الصدد قال مدير الثقافة لولاية وهران قويدر بوزيان للقناة الإذاعية الأولى إن الراحل بلاوي الهواري كان أيقونة عربية و دولية ، و كان من المجددين و المنظرين للموسيقى الجزائرية.

و أضاف الأستاذ بوزيان أن المرحوم كان ذو صدر رحب و صاحب تجديد و تكوين و يشهد له الجميع بتفانيه ، و قد تقلد عدة مناصب خدمة للفن الجزائري و للأغنية الجزائرية و الوهرانية خاصة و قد قدم ما لديه حتى آخر لحظات من عمره.

و كشف الموسيقار قويدر بوزيان عن العمل المعنون بـ " زبانة" الذي كان في صدد إنجازه من تأليف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي،قائلا إن المرحوم كان شحنة من العطاء الفني ، فقد كان قمة و قامة كبيرة للأغنية الدولية و العربية و الجزائرية.

ويوارى الفنان الراحل الثرى بعد ظهيرة اليوم بمقبرة عين البيضاء بوهران حسب ما علم لدى الوسط الفني و الثقافي لعاصمة الغرب الجزائري .

المصدر : الإذاعة الجزائرية