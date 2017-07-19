ممارسة رياضة الركض يحسن صحة العظام لدى النساء

أفادت دراسة بريطانية حديثة نشرت نتائجها مؤخرا في دورية "علم الوبائيات" العلمية بأن ممارسة رياضة الركض لمدة دقيقة واحدة إلى دقيقتين يوميا يحسن صحة العظام لدى النساء.

وللوصول إلى نتائج الدراسة راجع الباحثون من جامعة إكزتر البريطانية بيانات أكثر من 2500 امرأة وقاموا بقياس مستويات النشاط عبر أجهزة مراقبة يرتدينها السيدات في معصمهن ، كما قاموا بمتابعة صحة العظام لدى المشاركات عبر الفحص بالموجات فوق الصوتية للعظم.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي سجلن نشاطا مكثفا كالركض من دقيقة إلى دقيقتين يوميا، كانت صحة عظامهن أفضل بنسبة 4 في المائة من أقرانهن اللواتي لم يقمن بأي تمارين رياضية.

وأثبتت النتائج أيضا أن النساء اللواتي مارسن تمارين رفع الأثقال لمدة دقيقة إلى دقيقتين يوميا تحسنت لديهن صحة العظام بنسبة 6 في المائة.

وقالت قائد فريق البحث فيكتوريا ستايلز إن "هناك صلة واضحة بين هذا النوع من التمارين القصيرة والمركزة وتحسين صحة العظام في النساء" مضيفة أن "صحة العظام الجيدة تعود بفوائد صحية متعددة أبرزها انخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور في سن الشيخوخة".

وكانت دراسات سابقة كشفت أن ممارسة الرياضة بانتظام يوميا وخاصة المشي تقلل فرص تعرض كبار السن لمشاكل في التنقل والحركة.

وأضافت أن الرياضة تقلل من خطر إصابة كبار السن بمرض الزهايمر "ضمور في خلايا المخ السليمة يسبب تراجعا مستمر في الذاكرة" حيث تزيد من إمداد المخ بالدم الكافي لعمل منطقة الإدراك بالدماغ.