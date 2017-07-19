تعــويض متـضرري حـرائق الغـابات بعد تقارير اللجـان الولائية و الفلاحـون يثمنـون ...

كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي من تيزي وزو، الثلاثاء أنه سيتم تعويض كافة الخسائر التي لحقت بقطاع الفلاحة جراء الحرائق التي شبت بعدد من ولايات الوطن في أقرب الآجال و بمجرد تقديم لجان الولايات تقاريرها التقييمية.

وأوضح بوعزقي أن هذه اللجان تعكف على حصر حجم الخسائرو الأضرارالناجمة عن الحرائق وسيتم بمجرد انتهاءها من عملها مباشرة عدة عمليات لإعادة الاعتبار للبساتين التي أتلفتها ألسنة النيران و فتح و تهيئة مسالك فلاحية و تدعيم نقاط جمع المياه و تحسين العقار و تعويض خلايا النحل و رؤوس الأغنام

التأمين يجب أن يكون في قلب النشاط الفلاحي

وبالنسبة لوزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري فإن التأمين يجب أن يكون في قلب النشاط الفلاحي حتى يتمكن الفلاحون من التعامل مع حالات الكوارث و الاستفادة من الضمانات التي يقدمها قطاع التأمينات.

و ذكرالمسؤول عن قطاع الفلاحة أن وزارته وضعت من بين اهتماماتها تحسين معدل التأمينات في القطاع الفلاحي بإدخال ثقافة التأمين لدى الفلاحين و الإسراع في إجراءات الاستفادة من الضمانات التي يوفرها هذا القطاع بدلا من انتظار المساعدة من الدولة

وبعث قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعويض المتضررين من الحرائق جرعة أمل في نفوس الفلاحين بولاية المدية الذين تكبدوا خسائر كبيرة تمثلت في إتلاف العديد من المحاصيل الزراعية و نفوق عدد من هائل من الثروةالحيوانية حسبما بثته القناة الأولى.

و استنادا لحصيلة الخسائر التي نجمت عن حرائق الغابات التي شبت على المستوى الوطني أعدتها وزارة الداخلية فان ألسنة النيران التهمت منذ الفاتح جوان الفارط و إلى غاية 16 جويلية ما مجموعه 1.328 هكتار من القمح الصلب و 1.118 هكتار من الشعير و 104.324 حزمة تبن و 48.737 شجرة مثمرة و 1.759 نخلة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية