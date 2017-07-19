قـانون الجـماعـات الإقـليـمية بـدل قـانـوني الولايـة و البلديـة و 380 مــركز اقتــراع جـديـد في المحليــات المقبلــة

كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن إستحداث أزيد من 380 مركز إنتخاب تحسبا للإنتخابات المقبلة بهدف تقريبها للناخب معلنا عن ورشة مشروع للتحضير لقانون الجاعات الإقليمية و الذي يجمع بين قانوني الولاية و البلدية أين يجري العمل عليه لتقديمه لمجلس الوزراء قبل الدخول الإجتماعي المقبل .

ويقدر عدد مراكز الاقتراع بالجزائر بـ 76511 مركز اقتراع فيما يبلغ عدد مكاتب الإنتخاب 97149 مكتب موزعة على 48 ولاية .

وأكد بدوي بداية عملية التحضير للإنتخابات المحلية و الإنطلاق في طبع الوثائق الإنتخابية لاسيما الإستمارات الخاصة بالترشح والتي تكون جاهزة بمجرد إستدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و كذا تحيين القوائم الإنتخابية تحضيرا للمراجعة الإستثنائية -بحسب الوزير بدوي-.

و أضاف وزير الداخلية أن "هذا الموعد الإنتخابي يأتي في ظروف مميزة خاصة وأن البلاد مقبلة على إعطاء دفع قوي بالتنمية الإقتصادية في شقيها اللأول والمتمثل في التقليل من التباعية للموارد البترولية و الق الثاني المتمثل في إعطاء دور فعال للجماعات الإقليمية خاصة في مجال تشجيع الإستثمار و خلق الثروة".

من جهته رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال طالب الحلفاء المشاركين في العملية الإنتخايبة المساعدة في عملية الرقابة.

و قال دربال "إن الصلاحيات التي يجب أن تعطا للهيئة يجب أن تكون ضامنة لكل ذلك من الناحية القانونية و من الناحية الإجرائية و اللوجيستية".

المصدر:الإذاعة الجزائرية